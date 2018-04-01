5 كلمات احذر من ترديدها خلال مقابلات العمل

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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هناك العديد من التصرفات الصادرة منك، التي من الممكن أن تفقدك فرص الحصول على عمل، منها التأخر عن موعد المقابلة، وعدم الاستعداد لها، سواء في المظهر أو تحضير إجابات لأسئلة ممكنة، أضف إلى ذلك أيضا بعض الكلمات، التي يجب أن تضعها في اعتبارك جيدا، لكي تتجنب ترديدها تماما خلال مقابلات العمل.

فيما يلي بعض النصائح، حول مقابلات العمل، بشأن الأمور التي يجب عليك تجنبها أثناء مقابلات العمل، وفقا لموقع “لادرز”.

1) “لا تعليق” على مساحة مكان العمل الجديد

إذا كانت ديكورات مقر العمل الجديد أقل حداثة مما كنت تظن، فيفضّل أن تحتفظ برأيك لنفسك.

2) “كلمات الحشو”

يحذر جون رامبتون، وهو رجل أعمال ومتحدث ومؤسس شركة “ديو” للدفع عبر الإنترنت، لموقع “مشابل” من الكلمات المليئة بالحشو خلال مقابلات العمل، مثل “هممم” أثناء مقابلة عمل.

وينصح رامبتون بالتخلص من ترديد “كلمات الحشو” بقدر الإمكان، هو التحدث ببطء، وإذا كان هناك سؤال في البال، فيفضل السكوت حتى العثور على كلمات مناسبة لطرحه بها.

3) الألفاظ النابية

هذا خط أحمر يجب ألا تجتازه أبدا في مقابلات العمل، حتى ولو سمعت بعض الكلمات الخارجة من أصحاب المكان، فيجب أن تكون لغتك “تحت الإرشاد العائلي”.

وبالطبع، تختلف أماكن العمل المختلفة في معايير السلوك، ولكن لا يجب أن تفترض أن هذه المنطقة آمنة، خاصة وأنك لم تعمل بعد بصورة رسميا في المكان أو تعرف ثقافته.

4) لا توجد أسئلة

يجب عليك دائما أن تطرح أسئلة خلال مقابلات العمل، حتى ولو كنت تعرف الإجابة بالفعل.

إذا لم يكن لديك أسئلة، فأنت تخاطر بأن تبدو وكأنك لا تهتم بالموقع أو الوظيفة أو بمستقبل محتمل هناك، لذا فإنه أثناء إجراء بحثك للمقابلة، اكتب الأشياء التي تخطر على بالك واطرحها في الحال، وهذا سيوضح أنك حضرت جيدا قبل المجيء، ويراودك الفضول تجاه عمل المكان الجديد، بل وتحاول الحصول على فكرة أفضل عما سيكون عليه العمل بعد انضمامك رسميا.

5) لا تسيء إلى عملك السابق

هذه ليست أبدا خطوة ذكية، وتعرض أليسون دويل، الخبيرة المهنية، والمؤلفة، والمؤسسة والرئيس التنفيذي لموقع “كارير توول بيلت”، أمثلة على ردود لا يجب أن تصدر منك أثناء المقابلات، بما في ذلك تلك السلبية حول وضعك الحالي، ومشاعرك حول مديرك، وصاحب العمل السابق.

ومن الإجابات التي يجب أن تتفاداها تماما: “شركتي الحالية فظيعة”، لأن هذا الرد سيجعل صاحب العمل الحالي يتساءل: “هل سيقول ذلك عن المكان في حال رغبته في الرحيل؟”.



