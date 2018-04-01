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تعرف على والي “سيفاس” “حسام الدين كاراجا” الذي انضم الى “ارطغرل”

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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انضم إلى طاقم عمل مسلسل قيامة ارطغرل الجماهيري المعروض على قناة TRT1 ممثل جديد وهو “براك دمير” بدور والي “سيفاس” “حسام الدين كاراجا”

ويستمر مسلسل “ارطغرل” بالظهور على شاشة TRT1 كل يوم اربعاء مع ازدياد في قاعدة جمهور هذا المسلسل .

وفي اخر دور له عرض على قناة FOX في مسلسل “شفكات يرمدار” بدون “نيكو” نال الممثل “بوراك ديمير” اعجاب الجماهير٬ حيث وفي اخر حلقات الموسم الحالي من قيامة ارطغرل تم نقل “بوراك ديمير” إليه ليلعب دور حاكم “سيفاس” “حسام الدين كاراجا ”

من هو بوراك ديمير ؟

ولد بوراك دمير في 3 نوفمبر 1978 في انقرة وتخرج من جامعة “بيلكينت” من قسم التمثيل المسرحي .

ومن اهم اعماله

2002- مسرح بيلكنت “منظر من الجسر” أرثر ميلر

2003- مسرح بيكنت “بيدرمان والمحتالين” ماكس فيشر

2004- مسرح بيلكنت “مرة واحدة اخرى فقط” هارولد بينتر

2005-مسرح بيلكنت “ليلة حلم الصيف ” ويليام شكسبير

2005- مسرح بيلكنت”هل يجب ان تكون ام هل يجب ان تغيب “ناظم حكمت

2006 – مسرح مدينة اسطنبول “ليلى والمجنون” اسكندر بالا

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#ارطغرل
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