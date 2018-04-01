التحالف يعترض صاروخ باليستي آخر اطلقته مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن دفاعتها الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه نجران .

وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية (واس):" أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي".

وأضاف :" وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأوضح أنه وفي تمام الساعة التاسعة واثنان وثلاثون دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية ( صعده ) باتجاه أراضي المملكة ".

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرارات الأممية بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



