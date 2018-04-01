الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استشهد 8 فلسطينيين واصيب 1070 أخرين برصاص جنود الإحتلال الإسرائيلي في شرق قطاع غزة قرب الحدود، مع انطلاق الجمعة الثانية لمسيرات العودة الكبرى التي أُطلق عليها جمعة الكاوتشوك.

وتجمع متظاهرون فلسطينيون شرق مدينة غزة على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي، وقاموا بإشعال العشرات من إطارات السيارات ورشقوا جيش الإحتلال بالحجارة الذين اطلقوا بالمقابل الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين.

ودعا الجيش لحالة الاستنفار بين صفوفه وحالة التأهب ونشر مئات الجنود والعديد من الدبابات والآليات، محذرا انه سيرد بكل ما يلزم وأنه لن يسمح بمس السياج الأمني على الحدود.

وحسب وكالة وفا، فقد عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لعمليات القتل والقمع، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، التي أدت إلى سقوط ثمانية قتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفوري مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد لجيش الاحتلال في مواجهة أبرياء عزل، خرجوا في مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة.

وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي "لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، في مواجهة جيش الاحتلال الذي يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني".



