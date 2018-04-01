الكويت ترفض التدخل في شؤون اليمن الداخلية

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

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جددت دولة الكويت، اليوم الجمعة، التزامها الكامل والمطلق بوحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي دول عدم الانحياز، أن الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وتمنى للمبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث التوفيق والنجاح في هذه المهمة التي تشهد ظروفا استثنائية تتطلب من الجميع تقديم الدعم والجهود لتحقيق الغايات المرجوة، حسب قوله.

وأشار الهين الى ان دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة من أجل تسوية النزاع الدائر في اليمن سلميا حيث استضافت على مدى أكثر من ثلاثة أشهر عام 2016 المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة "والذي يأتي انطلاقا من حرصنا على الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق..معربا عن اسفه لعدم تحقيق النتائج المرجوة.

وجدد دعم دولة الكويت لجميع الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات بين الأطراف اليمنية تحقيقا لاستعاده أمن اليمن الشقيق واستقراره قائلا ان الكويت "لم تأل جهدا بمساندة الوضع الإنساني المؤلم في اليمن حيث ساهمت ب350 مليون دولار بالإضافة الى ما تقدمه الجمعيات الخيرية الكويتية من مساهمات مستمرة.

وأكد موقف دولة الكويت بادانة الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية والتي تعبر بدون أدنى شك عن انتهاك الحوثيين للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.



