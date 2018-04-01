غارات جوية تستهدف مواقع المليشيا في السوادية وتكبدهم قتلى

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، عددا من الغارات الجوية مستهدفة مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية ومخازن أسلحتها في محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" أن غارات جوية استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة للمليشيا الانقلابية في مبنى المعهد الفني، في مديرية السوادية.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بينهم القيادي الحوثي المدعو “أبو قصي”.