غارات جوية تستهدف مواقع المليشيا في السوادية وتكبدهم قتلى

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، عددا من الغارات الجوية مستهدفة مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية ومخازن أسلحتها في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" أن غارات جوية استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة للمليشيا الانقلابية في مبنى المعهد الفني، في مديرية السوادية.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بينهم القيادي الحوثي المدعو “أبو قصي”.



