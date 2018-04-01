اتحاد البرلمان العربي يدين دعم إيران للحوثيين

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد اتحاد البرلمان العربي في ختام دورته السابعة والعشرين إدانته للتدخل الإيراني في اليمن ودعمه لميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وجدد البيان الصادر عن المؤتمر الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، دعمه للشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني المستند إلى المبادرة الخليجية.

وأشاد البيان باعتماد البرلمان الدولي لوفد الشرعية ممثلاً لليمن.

وخلال أعمال المؤتمر، القى نائب رئيس مجلس النواب، محمد علي الشدادي، كلمة اليمن، أستعرض خلالها ما قامت به ميليشيا الحوثي الإنقلابية من جرائم ضد الإنسانية بقصفها للمدن والأحياء السكنية والأراضي السعودية بالصواريخ البالستية المحظورة والمحرمة دولياً، مهددة بذلك دور الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ولفت إلى جرائم الميليشيات ضد الطفولة وحرمان أكثر من نصف مليون طالب وتسرب الملايين خارج الصفوف الدراسية والزج بهم إلى جبهات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية.



