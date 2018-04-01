انفراجة وشيكة لأزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة الانقلابيين

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

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كشفت مصادر ملاحية، اليوم الجمعة، عن وصول أول سفينة تحمل كميات كبيرة من الغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقالت المصادر أن السفينة «كهياسى» وصلت، أمس الخميس، إلى غاطس ميناء الحديدة، وعلى متنها 2900 طن من مادة الغاز المنزلي.

وأشارت إلى أن «سفينة أخرى على متنها أكثر من 20ألف طن من الغاز المنزلي ستصل قريباً إلى الميناء».

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي أزمة خانقة وانعدام للغاز المنزلي في الفترة الراهنة، حيث وصل سعر الاسطوانة الى 10 ألف ريال في السوق السوداء.

ويقول مختصون ان «حمولة السفينة التي وصلت مؤخراً إلى ميناء الحديدة من الغاز المنزلي كافية لانها الأزمة مالم يكن لمليشيا الحوثي حسابات أخرى».



