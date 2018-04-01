شاهد ما كتبه ابن سلمان على القمر الصناعي السعودي قبل إطلاقه إلى الفضاء محمد بن سلمان يكشف موعد امتلاك السعودية سلاحا نوويا الطبعة الروسية تفتح شهية الحوثيين وعمليات ملاحقة تتسع في مناطق نفوذهم لملاحقتها وزير يمني: الإمارات تمنع ”هادي“ من العودة إلى عدن والخلاف يتفاقم و”الرياض“ تحاول التهدئة بعد تأجيل زيارة عدن.. المبعوث الأممي الى مسقط للقاء وفد الحوثي ومن ثم الى أبوظبي تفاصيل وتعديلات جديدة على صفقة القرن .. محاولات التمرير السعودية تعلن عن 4 مواني جديدة لاستيعاب الصعود المتزايد خيبة جديدة للسيسي بسبب سد النهضة وجهود أمريكية تفشل تعرف على أول فلم سيعرض في صالات السينما السعودية محروس يتفقد سير العمل بالمخيم الطبي الإماراتي بسقطرى
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن السعودية ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد، مشيرا إلى أن بدء تصنيع سلاح نووي مرهون بتحرك إيراني في هذا الصدد.
جاء ذلك في حواره مع مجلة “تايم” الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان، قال فيه إن الرياض لن تبدأ في تصنيع سلاح نووي حتى تعلن إيران امتلاك سلاح نووي، مضيفا: “لن نبدأ تصنيع سلاح نووي حتى تبدأ إيران في ذلك”.
وأوضح ابن سلمان أنه رغم وجود جيوش أضخم من الجيش السعودي في المنطقة، إلا أن السعودية تجهز جيشها بأحدث الأسلحة المتطورة، مقارنة بعتاد أقل تقدما تمتلكه جيوش أخرى.
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن الجيش الإيراني ليس بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط، مشيرا أن القدرات التكنولوجية المتقدمة التي يملكها الجيش السعودي تعد مزيجا بين العديد من التقنيات العسكرية المتقدمة في العالم.