بعد تأجيل زيارة عدن.. المبعوث الأممي الى مسقط للقاء وفد الحوثي ومن ثم الى أبوظبي تفاصيل وتعديلات جديدة على صفقة القرن .. محاولات التمرير السعودية تعلن عن 4 مواني جديدة لاستيعاب الصعود المتزايد خيبة جديدة للسيسي بسبب سد النهضة وجهود أمريكية تفشل تعرف على أول فلم سيعرض في صالات السينما السعودية محروس يتفقد سير العمل بالمخيم الطبي الإماراتي بسقطرى وكيل محافظة مأرب يناقش المشاريع التي ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية مهارات في أقل من 5 دقائق.. ستتغير حياتك بالكامل للأفضل! “لإساءة استخدامها”… “فيسبوك” يزيل هذه الخاصية معدلات مذهلة لرونالدو "تنقص" عمره 10 أعوام
يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، غدًا السبت، زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، في إطار تحركاته لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي قولها، أن غريفيث سيصل سلطنة عمان، غدًا؛ للقاء وفد الحوثيين التفاوضي المتواجد في مسقط، وعدد من المسؤولين العمانيين على رأسهم وزير الخارجية، يوسف بن علوي.
وأشارت المصادر، إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي ستكون المحطة الرابعة للمبعوث الأممي بعد مسقط، والتي من المقرر أن يتوجه إليها للقاء المسؤولين الإماراتيين، وكذلك قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي تتواجد هناك.
وكان غريفيث قد أعلن، أمس الخميس، تأجيل زيارته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومدينة المكلا؛ لدواعٍ أمنية ولوجستية، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وأشار البيان، إلى أن غريفيث مازال يخطّط لعقد مناقشات في عدن والمكلا، ويتمّ حاليًا العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة؛ سعيًا لاستئناف العملية السياسية في اليمن.