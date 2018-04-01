بعد تأجيل زيارة عدن.. المبعوث الأممي الى مسقط للقاء وفد الحوثي ومن ثم الى أبوظبي

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ وكالات

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يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، غدًا السبت، زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، في إطار تحركاته لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي قولها، أن غريفيث سيصل سلطنة عمان، غدًا؛ للقاء وفد الحوثيين التفاوضي المتواجد في مسقط، وعدد من المسؤولين العمانيين على رأسهم وزير الخارجية، يوسف بن علوي.

وأشارت المصادر، إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي ستكون المحطة الرابعة للمبعوث الأممي بعد مسقط، والتي من المقرر أن يتوجه إليها للقاء المسؤولين الإماراتيين، وكذلك قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي تتواجد هناك.

وكان غريفيث قد أعلن، أمس الخميس، تأجيل زيارته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومدينة المكلا؛ لدواعٍ أمنية ولوجستية، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وأشار البيان، إلى أن غريفيث مازال يخطّط لعقد مناقشات في عدن والمكلا، ويتمّ حاليًا العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة؛ سعيًا لاستئناف العملية السياسية في ‎اليمن.



