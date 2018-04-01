السعودية تعلن عن 4 مواني جديدة لاستيعاب الصعود المتزايد

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت المملكة لعربية السعودية أنها بحاجة إلى إنشاء 4 موانئ جافة جديدة على الأقل لاستيعاب حركة الاستيراد والتصدير الضخمة التي من الموانئ البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي إلى مناطق المملكة الوسطى البعيدة عن الموانئ.

وقال مصدر في ميناء الجاف بالرياض أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الحاويات بالميناء الجاف بـ 3% في الربع الأول من 2018 عن الفترة ذاتها من 2017، مشيرا إلى سعي من الدولة لتشجيع الاعتماد على الشحن بالقطارات من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بدل النقل بالشاحنات لتخفيف الضغط على الطرق وخفض حركة المرور .

وأشار م. احمد حنفي في الشركة المسئولة عن تشغيل الميناء الجاف بالرياض، إلى تطور مستوى الكفاءة في الأداء في الميناء الجاف حيث يتم إنهاء إجراءات كل حاوية عند وصولها دقيقتين فقط وهو نفس المعدل الذي يعمل به ميناءي فيرجينيا وجوتنبرج ، إلا أن بقاء الحاويات لا يزال عند معدل 10 أيام كحد أقصى بينما المعدل العالمي 5 أيام، وهو ما يتم العمل على تخفيضه إلى المستوى العالمي .

وأضاف، أن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يمثل إحدى مبادرات رؤية المملكة المستقبلية2030, وبرنامج التحول الوطني 2020, والهادفة إلى صياغة استراتيجية لاستثمار الإمكانات والقدرات في مجال الخدمات اللوجستية والتي تؤهلها لاعتلاء موقع بارز في هذا المجال.

وذكر الشمراني، أن الموانئ تلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وتشكل الموانئ أكثر من 70 % من أحجام التبادل التجاري السعودي الغير نفطي، مشيراً إلى إمكانية التنبؤ بمستقبل واعد لاستغلال موقع المملكة الجغرافي لاسيما وان ما يقارب 12 % من حجم التبادل العالمي يمر بالخليج العربي.



