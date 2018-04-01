تعرف على أول فلم سيعرض في صالات السينما السعودية

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اختير فيلم البطل الخارق Black Panther ليكون أول فيلم تفتتح به صالات السينما في المملكة يوم 18 أبريل الجاري؛ وسيعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 مقعداً في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وسيرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة AMC.
وكانت الشركة الأميركية AMC، والتي تملك واحدة من أكبر سلاسل دور العرض السينمائي في العالم، قد حصلت أول أمس على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة، وستباشر الشركة عملها ابتداء من 18 يناير، وتهدف لبناء 40 دار عرض سينمائي في المملكة خلال خمس سنوات.