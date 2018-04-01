آخر الاخبار

بعد تأجيل زيارة عدن.. المبعوث الأممي الى مسقط للقاء وفد الحوثي ومن ثم الى أبوظبي تفاصيل وتعديلات جديدة على صفقة القرن .. محاولات التمرير السعودية تعلن عن 4 مواني جديدة لاستيعاب الصعود المتزايد خيبة جديدة للسيسي بسبب سد النهضة وجهود أمريكية تفشل تعرف على أول فلم سيعرض في صالات السينما السعودية محروس يتفقد سير العمل بالمخيم الطبي الإماراتي بسقطرى وكيل محافظة مأرب يناقش المشاريع التي ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية مهارات في أقل من 5 دقائق.. ستتغير حياتك بالكامل للأفضل! “لإساءة استخدامها”… “فيسبوك” يزيل هذه الخاصية معدلات مذهلة لرونالدو "تنقص" عمره 10 أعوام


محروس يتفقد سير العمل بالمخيم الطبي الإماراتي بسقطرى

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 271

اطلع القائم بأعمال محافظ سقطرى رمزي محروس اليوم، على سير المخيم الطبي الميداني في مركز نوجد جنوب سقطرى بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمن محروس باسم السلطة المحلية الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي الميداني من دولة الإمارات العربية الشقيقة في معاينة ومعالجة الكثير من الحالات التي وصلتهم من مختلف مناطق وقرى المحافظة وتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الأطباء للمعاينة وشراء الأدوية.

واطلع محروس على الخدمات التي يقدمها المخيم الطبي الذي أقيم في مركزي نوجد جنوب سقطرى وسينتقل خلال الأسبوع القادم إلى مناطق مومي شرق سقطرى .. مشيدا بمستوى تجهيزات المخيم وحسن الاستقبال للمرضى .

و وجه محروس مكتب وزارة الصحة بالمحافظة بمساندة ودعم جهود المخيم وتسهيل الإمكانيات والعمل على الاستفادة من الاستشاريين الموجودين في المخيم.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#سقطرى
إقراء أيضاً
وكيل محافظة مأرب يناقش المشاريع التي ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية
"العون المباشر" تجري 250 عملية جراحة عيون مجانية في حجة
غدا الأربعاء.. انطلاق حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان
مأرب..وصول 9 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس