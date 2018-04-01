محروس يتفقد سير العمل بالمخيم الطبي الإماراتي بسقطرى

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اطلع القائم بأعمال محافظ سقطرى رمزي محروس اليوم، على سير المخيم الطبي الميداني في مركز نوجد جنوب سقطرى بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمن محروس باسم السلطة المحلية الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي الميداني من دولة الإمارات العربية الشقيقة في معاينة ومعالجة الكثير من الحالات التي وصلتهم من مختلف مناطق وقرى المحافظة وتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الأطباء للمعاينة وشراء الأدوية.

واطلع محروس على الخدمات التي يقدمها المخيم الطبي الذي أقيم في مركزي نوجد جنوب سقطرى وسينتقل خلال الأسبوع القادم إلى مناطق مومي شرق سقطرى .. مشيدا بمستوى تجهيزات المخيم وحسن الاستقبال للمرضى .

و وجه محروس مكتب وزارة الصحة بالمحافظة بمساندة ودعم جهود المخيم وتسهيل الإمكانيات والعمل على الاستفادة من الاستشاريين الموجودين في المخيم.



