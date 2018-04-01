بعد تأجيل زيارة عدن.. المبعوث الأممي الى مسقط للقاء وفد الحوثي ومن ثم الى أبوظبي تفاصيل وتعديلات جديدة على صفقة القرن .. محاولات التمرير السعودية تعلن عن 4 مواني جديدة لاستيعاب الصعود المتزايد خيبة جديدة للسيسي بسبب سد النهضة وجهود أمريكية تفشل تعرف على أول فلم سيعرض في صالات السينما السعودية محروس يتفقد سير العمل بالمخيم الطبي الإماراتي بسقطرى وكيل محافظة مأرب يناقش المشاريع التي ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية مهارات في أقل من 5 دقائق.. ستتغير حياتك بالكامل للأفضل! “لإساءة استخدامها”… “فيسبوك” يزيل هذه الخاصية معدلات مذهلة لرونالدو "تنقص" عمره 10 أعوام
اطلع القائم بأعمال محافظ سقطرى رمزي محروس اليوم، على سير المخيم الطبي الميداني في مركز نوجد جنوب سقطرى بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي.
وثمن محروس باسم السلطة المحلية الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي الميداني من دولة الإمارات العربية الشقيقة في معاينة ومعالجة الكثير من الحالات التي وصلتهم من مختلف مناطق وقرى المحافظة وتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الأطباء للمعاينة وشراء الأدوية.
واطلع محروس على الخدمات التي يقدمها المخيم الطبي الذي أقيم في مركزي نوجد جنوب سقطرى وسينتقل خلال الأسبوع القادم إلى مناطق مومي شرق سقطرى .. مشيدا بمستوى تجهيزات المخيم وحسن الاستقبال للمرضى .
و وجه محروس مكتب وزارة الصحة بالمحافظة بمساندة ودعم جهود المخيم وتسهيل الإمكانيات والعمل على الاستفادة من الاستشاريين الموجودين في المخيم.