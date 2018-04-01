وكيل محافظة مأرب يناقش المشاريع التي ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع فريق صندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة الدكتور طه الثور، المشاريع التي ينفذها الصندوق في المحافظة والمشاريع التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري بملغ إجمالي قدره 2 مليون و900 ألف دولار .

وخلال اللقاء أوضح الدكتور الثور أن المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن المعتمدة للعامين 2017- 2018م في مجال النقد مقابل العمل والنقد مقابل التعليم بلغت كلفتها 900 ألف دولار، فيما المشاريع المعتمدة حاليا والتي سيبدأ العمل في دراستها وتنفيذها خلال الأسابيع القادمة تبلغ كلفتها 2 مليون دولار، وتتوزع على مجالات البيئة والصرف الصحي الحضري والريفي، الى جانب التمكين والرصف.

ونوه رئيس فريق الصندوق الى ان مشاريع التمكين تتوزع على مديريات الجوبة والجبل ورغوان، فيما مشاريع الصرف الصحي الريفي تتوزع على مديريات مدغل وحريب والرحبة.

لافتا إلى أن الأيام القادمة سيبدأ العمل في تنفيذ مشروع مجاري مدينة حريب بكلفة مليون دولار مقدمة منحة من الحكومة الألمانية الصديقة، كما سيبدأ العمل في المرحلة الثانية من مشروع دعم النازحين والمتضررين في مدينة مأرب بمبلغ 300 ألف دولار.

وأكد الوكيل مفتاح على أن الصندوق الاجتماعي للتنمية كانت له تدخلات ناجحة في محافظة مأرب سابقا قبل الانقلاب.. معربا عن تمنياته أن يعود إلى دوره الريادي والتنموي.

حضر اللقاء مدير عام الأشغال العامة عبدالودود المذحجي، ومدير المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد عطية منسق الصندوق الاجتماعي بالمحافظة هزاع الصمصام.



