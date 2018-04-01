مهارات في أقل من 5 دقائق.. ستتغير حياتك بالكامل للأفضل!

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في هذا المقال نستعرض لكم مجموعة من الحيل والخدع المجربة التي إذا اضفتها إلى يومك ستستطيع تطوير حياتك وصحتك ومزاجك وإنتاجيتك إلى الأفضل. هذه الحيل البسيطة والصغيرة تثبت لك أن التفاصيل الصغيرة قد تغير حياتك تمامًا.

لا تضغط على زر الغفوة أبدًا!

كل يوم عندما يرن منبهك، تعلم ألا تضغط أبدًا على زر الغفوة. فالعودة إلى النوم مرة أخرى بعد الاستيقاظ يجعلك تستيقظ مرهقًا، ولكن إذا قاومت الشعور بالنعاس وقمت فور سماعك المنبه ستصبح أكثر نشاطًا في الصباح وسيعتاد جسمك على الاستيقاظ في الموعد مستقبلًا دون مشاكل.

تعلم أن تسأل نفسك سؤال ذهني كل صباح

هذه مهارة بسيطة جدًا لكنها على الجانب الذهني والإنتاجي ستغير من حياتك. إذا سألت نفسك كل يوم "ماذا سأفعل اليوم؟" "ماذا سأتعلم؟" "كيف سيكون يومي؟" "فيما سأقضي يومي؟" أو أي سؤال ذهني آخر على نفس الشاكلة فستكون قد قمت بعصف عقلي وذهني كبيرين وستحدد أهدافك قبل بداية اليوم.

تعلم مهارات الشراء!

كيف تعرف أن الفراولة طازجة وشهية؟ شمها، إذا كانت رائحتها فراولة فستكون رائعة أما إذا كانت بلا رائحة فستكون أيضًا بلا طعم. احمل البرتقالة إذا كانت خفيفة فستكون جافة من الداخل أما إذا كانت ثقيلة نوعًا ما ستكون مليئة بالسوائل ولذيذة. وغيرها الكثير والكثير!

تعلمك مهارات الشراء قبل شراء شيء لن يكلفك الكثير من الوقت لكن سيحميك وسيحمي نقودك. على سبيل المثال أنت ذاهب الآن لشراء عطر، فبحثك عن طريقة شراء العطر الأصلي بطريقة مضمونة وشراء العطر المناسب لك لن يكلفك دقائق عبر الإنترنت، لكن عدم اهتمامك بمهارة الشراء قد يكلفك الكثير، فقد تتعرض للغش أو تشتري شيء لا يناسبك. هذه القاعدة تسري على أي شيء تشتريه.

تعلم السيطرة على توترك

كثير من الوقت في حياتنا يضيع بسبب التوتر والقلق. كثير من المواقف نخسرها بسبب التوتر الزائد، كن واعيًا بنفسك وابتكر اساليبك الخاصة في التغلب على التوتر. البعض يفضل مضغ العلكة والبعض يفضل مواجهة مخاوفه بحزم. ابحث عن طريقتك الخاصة في التغلب على التوتر والقلق.

تعلم الاختصارات دائمًا

إذا كنت تستخدم حاسوب، أو هاتف محمول، أو برنامج الفوتوشوب أو الأوفيس أو حتى محرك البحث جوجل أو اي تقنية تكنولوجية تعلم اختصاراتها وخدعها. إذا قمت بشراء هاتف جديد مثلًا تعلم ميزاتها واقرأ عنها وتعلم اختصاراته، وهكذا مع اللابتوب وأي جهاز آخر. لا تترك نفسك للتعلم والاستكشاف الذاتي بل تعلم بالبحث ووقتها ستوفر الكثير من الوقت وأيضًا ستعرف الكثير من الحيل التي تساعدك على إتمام مهامك بطريقة أسرع.



