“لإساءة استخدامها”… “فيسبوك” يزيل هذه الخاصية

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أزال موقع “فيسبوك” خاصية البحث عن الأصدقاء باستخدام أرقام الهاتف المحمول، وهذه الخاصية من أكثر طرق البحث شعبية على الموقع.
وكانت هذه خاصية مفيدة بشكل كبير في إيجاد الأصدقاء بطريق لا تتطلب عناء أو مجهود أو حتى كتابة الأسم بالكامل حيث تتشابه أسماء مستخدمي الموقع، بحسب موقع “ميرور” البريطاني.
وعلى سبيل المثال، في بنغلادش، تستخدم هذه الخاصية أكثر 7 % بين نتائج بحث المستخدمين.
وفي مدونة للإشارة إلى التغييرات في سياسة الخصوصية، أوضحت “فيسبوك” أن هذه الخاصية يُساء استخدامها من قبل بعض المستخدمين.
وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا في فيسبوك: “يُسئ بعض المستخدمين استخدام هذه الميزة للاطلاع على المعلومات العامة لحسابات المستخدمين من خلال إرسال أرقام الهواتف المحمولة أو البريد الإلكتروني الذي يكون بحوزتهم بالفعل عبر خاصية البحث أو خاصية استعادة الحسابات”.
وأضاف: “بالنظر إلى تعقيد هذه العملية، وإساءة استخدام الخاصية، قررنا إيقافها”.
وبحسب الموقع، للبحث عن الأصدقاء على فيسبوك، ينبغي كتابة الاسم، والبحث في نتائج البحث.