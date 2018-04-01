مصر ترسل الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية لليمن

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سلمت مصر، الخميس، الشحنة الأولي من المساعدات الإنسانية الموجهة إلي الشعب اليمني، والتي سيتم إرسالها علي شحنتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، وذلك تضامناً مع الشعب اليمنى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقامت وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى، لإعداد وتجهيز المساعدات التى سيتم إرسال الشحنة الأولي منها غدا والثانية يوم 9 أبريل(نيسان) الجاري.

وشارك في مراسم إرسال المساعدات كل من السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وناصر محسن ناصر باعوم وزير الصحة اليمنى ومحمد على مارم السفير اليمنى فى القاهرة، بحضور ممثلين عن باقي الوزرات والجهات المصرية المعنية.

ومن المقرر أن يقوم السفير ناصر حمدى سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية وغير المقيم باليمن باستقبال المساعدات فى الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيداً لنقلها إلي اليمن.

وقدمت السعودية مساعدات للشعب اليمني تقدر بـ10 مليار دولار، فيما تقدمت الإمارات بمساعدات بلغت 3 مليار دولار خلال السنوات الماضية.



