وزير الإعلام يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإطلاق كافة المعتقلين

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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طالب وزير الاعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لإطلاق كافة المعتقلين من قيادات دولة وسياسيين واعلاميين في سجون المليشيا وفِي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب والشخصية السياسية محمد قحطان .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوزير الإرياني "أن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق المعتقل في سجونها منذ ثلاث سنوات الشيخ جمال المعمري والذي اطلقته مؤخرا بعد اصابته بالشلل التام، تؤكد حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأف المعتقلين في سجونها وتكشف أصناف التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضون له".

و دعا الوزير الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة للاطلاع على اوضاع المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم المعتقلين في سجونها لن تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبيها للمحاسبة في القريب العاجل.



