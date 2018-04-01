ذمار ..مليشيا الحوثي تحتال على المواطنين وتنهب الالف اسطوانات الغاز

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-ذمار

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أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار أن مليشيات الحوثي الانقلابية نهبت نحو ثلاثة عشر ألف اسطوانة غاز تابعة لمواطنين في مدينة ذمار وسط البلاد.

وذكرت المصادر أن مجموعة متنفذين تابعين لمليشيات الحوثي الانقلابية اوهموا السكان والأهالي بأنهم يستقبلون إسطوانات الغاز ويقومون بتعبئتها مجانا.

وبحسب المصادر فان المليشيات بعد ان جمعت نحو من ثلاثة عشر ألف إسطوانة غاز من كل الأحياء السكنية بالمدينة،تنصلت من المسؤولية وبدأت بالمراوغة والمماطلة الى أن وصل بها الأمر الى حد إنكار استلام اسطوانات الغاز.

ولفتت المصادر الى ان اسطوانات الغاز تعود ملكيتها لأسر فقيرة ولا تستطيع ان تشتري اسطوانات غاز بديلة.

وتسود حالة من السخط الشعبي في المدينة تجاه هذه التصرفات الإجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثي بعد ان تسببت في بأكبر ازمه اقتصادية تمر بها البلاد جراء انقلابهم على الشرعية ,كما حمل المواطنين المليشيا كامل المسؤولية الاجتماعية والقانونية المترتبة على هذه الجريمة.



