ميلان يمدد عقد مدربه غاتوزو حتى 2021 وزير الإعلام يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإطلاق كافة المعتقلين ذمار ..مليشيا الحوثي تحتال على المواطنين وتنهب الالف اسطوانات الغاز أمريكي ينفق 100 ألف دولار لكي يُنسى لهذا السبب ارتدى أردوغان الزي العسكري باحثة يمنية في واشنطن : الحوثيون ربما يقبلون وقف الحرب.. لكن في هذه الحالة “الخطر الأكبر”… عيب خطير يحول “واتسآب” إلى “كابوس” صحيفة أمريكية: دول الخليج قررت خنق حماس وأعطت الضوء لسحقها قريبا نجم عالمي يقترب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي قيادي مرتمري يعلن : حزب المؤتمر يتبع لمن يدفع أكثر وهادي وحزب الإصلاح هم أخر الركائز في هذا الوطن وهذه نكبات المؤتمر
أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار أن مليشيات الحوثي الانقلابية نهبت نحو ثلاثة عشر ألف اسطوانة غاز تابعة لمواطنين في مدينة ذمار وسط البلاد.
وذكرت المصادر أن مجموعة متنفذين تابعين لمليشيات الحوثي الانقلابية اوهموا السكان والأهالي بأنهم يستقبلون إسطوانات الغاز ويقومون بتعبئتها مجانا.
وبحسب المصادر فان المليشيات بعد ان جمعت نحو من ثلاثة عشر ألف إسطوانة غاز من كل الأحياء السكنية بالمدينة،تنصلت من المسؤولية وبدأت بالمراوغة والمماطلة الى أن وصل بها الأمر الى حد إنكار استلام اسطوانات الغاز.
ولفتت المصادر الى ان اسطوانات الغاز تعود ملكيتها لأسر فقيرة ولا تستطيع ان تشتري اسطوانات غاز بديلة.
وتسود حالة من السخط الشعبي في المدينة تجاه هذه التصرفات الإجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثي بعد ان تسببت في بأكبر ازمه اقتصادية تمر بها البلاد جراء انقلابهم على الشرعية ,كما حمل المواطنين المليشيا كامل المسؤولية الاجتماعية والقانونية المترتبة على هذه الجريمة.