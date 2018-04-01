أمريكي ينفق 100 ألف دولار لكي يُنسى

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أنفق مواطن أمريكي 100 ألف دولار للاستفادة من قانون “النسيان”، والصادر من موقع محرّك البحث الشهير “Google” والخاص لأوروبا فقط من أجل مسح معلومات تتعلق به على الموقع نفسه.

حيث انتبه الأمريكيّ جيف إرفين، والذي يعمل مديرًا لإحدى الصناديق الخاصة بالحماية والتحوط في الولايات المتحدة، وبرأس مال يبلغ مليار دولار، انتبه إلى أنه عند البحث عن اسمه على موقع البحث الشهير “غوغل” فإن أول نتائج البحث تؤدي إلى منصة عرض “صفحة إنترنت” تعرض اسمه وبياناته كـ”محتال”.

وكانت محكمة العدل الأوربية قد أصدرت قانون”الحق في النسيان” عام 2014 بشأن الخصوصية على الإنترنت، أتاحت بموجبه المحكمة للمستخدمين في أوروبا بأن يطلبوا من محرّكات بحث مثل “غوغل” أن تزيل معلومات غير كافية أو لم تعد مناسبة أو ليست لها صلة بنتائج البحث التي تظهر عند البحث عن أسمائهم.

ويُعد هذا الحق مقدم للمستخدمين في أوروبا وحدها ولا ينطبق في أي مكان في العالم. على سبيل المثال في الولايات المتحدة.

وبالفعل تقدم “إرفين” بطلب إلى إدارة غوغل لإزالة هذا الموقع من نتائج البحث، إلا أنه تلقى ردًّا غير إيجابي من إدارة غوغل بـ “لا يمكننا اتخاذ مثل هذه الخطوة بدون قرار محكمة” مما جعل الرجل التوجه إلى المحكمة وبدء إجراءاتهم القانونية والتي كلفته قرابة الـ 100 ألف دولار في هذه القضية داخل الولايات المتحدة .

واضطر المستخدم الأمريكي “إرفين” إنفاق قرابة 100 ألف دولار أمريكي في بلاده للاستفادة من “قانون حق النيسان” الذي كفلته”غوغل” لمستخدمي أوروبا فقط، والذي يمكنه من حجب بياناته المغلوطة عنه في ذلك الموقع والذي تناول اسمه فيه كـ “محتال”عن البحث في محرك البحث الشهير”غوغل”.

كما أن نفس الموقع قد قام باستخدام صورة الأمريكي صاحب الطلب بالإضافة لصور عائلته دون أخذ إذن وفق الشكوى التي رفعها للسلطات الأمريكية.

وكشف تقرير موقع “Webtekno ” أن مؤسس الموقع الذي تسبب في اضطرار الأمريكي “إرفين” لإنفاق هذا المبلغ الكبير يُدعى “هاكان يالينجاك” والبالغ من العمر “26 عاما” يقبع في إحدى سجون الولايات المتحدة بتهمة احتيال، كان قد تمّ القبض عليه سابقًا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الـ “أف بي أي” بمساعدة مدير صندوق التحوط “إرفين” مما يُشير إلى أنّ مؤسس الموقع أراد الانتقام بنشر معلومات كاذبة عن “إرفين”.

والمفارقة أنّ الدعوى التي كلفت الأمريكي “إرفين” 100 ألف دولار، إذ كان إرفين يعيش في أوروبا، فكلّ ما كان عليه أن يفعله هو ملء استمارة بسيطة فقط، ولكن لم تذهب جهوده هباءً فقد كسب محامو إرفين القضية وأرغم Google بإزالة الموقع من نتائج البحث بعد شهر واحد من تقديم الطلب.



