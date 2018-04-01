قيادي مرتمري يعلن : حزب المؤتمر يتبع لمن يدفع أكثر وهادي وحزب الإصلاح هم أخر الركائز في هذا الوطن وهذه نكبات المؤتمر

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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شن القيادي المؤتمري ياسر اليماني هجوما ناريا على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التي قال أنها قيادات تتحالف مع من يدفع أكثر , وقال اليماني في تسجيل مصور عبر مواقع التواصل رصده موقع "مأرب برس " أنه يوجه خطابه هذا لمن يهاجمون الرئيس هادي وحزب الإصلاح .

وقال اليماني" اليمن انهارت وتم تسليمها لمليشيات سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية , وطالب في ذات الوقت من كل قواعد المؤتمر ممن يهاجمون حزب الإصلاح والرئيس هادي بالتوقف فورا.

وخاطب قيادات المؤتمر بقوله " ماذا قدمتم لهذا الوطن غير البيع والشراء لمن سيدفع أكثر, وأضاف" تآمرتم على الرئيس هادي الذي هو منكم أليكم ,ومنعتموه من العمل وتخليتم عنه .

كما وجه خطابه لقيادات المؤتمر قائلا "لقد بعتم الرئيس صالح الذي أكلكم وشربكم وأوصلكم للدولة ثم بعتوه فما بالكم بهادي .

ومضى قائلا" أما حزب الإصلاح فأقولها بصدق أنا أكثر من هاجم حزب الإصلاح , لكن الشهادة لله , حزب الإصلاح رجال دولة , قاتلوا معنا في 94 م وكانوا في الصفوف الاولي للدفاع عن الوحدة اليمنية , وغدرنا بهم في 97م , ثم كررتم الغدر بهم في عام 2015 عندما تحالفتم مع الحوثي لتخلص من الإصلاح, فجاء الحوثي وتخلص من المؤتمر , وأضاف ساخرا من قيادات المؤتمر بقوله "دخل لكم الحوثي إلى وسط البيوت ثم زج بكم إلى السجون ., لكن الإصلاح تأمرتم عليه في دماج وعمران وصنعاء .

وقال أن حزب الإصلاح قدم التضحيات من أجل الوطن قدم الدم , وتمسك بثوابته الوطنية , وأنا أجزم أنه الحزب الوحيد الذي تمسك بثوابت الوطن, ولم يفرط بالوحدة ولا بالجمهورية ولا بالدولة , لكنكم خذلتم هادي وتخليتم عنه , فلم يجد هادي من يقف بجانبه إلا حزب الإصلاح , وقال أن وقوف الإصلاح مع الرئيس هادي ليس حبا في هادي وإنما حبا في اليمن , وحفاظا على الوحدة والجمهورية, وحفاظا على الدولة في حين تخلى المؤتمر عن كل شيء.

وقال ان الرجل الوحيد من قيادات المؤتمر الذي كان له موقف مشرف هو الشيخ سلطان البركاني تجاه هذا العبث الذي مارسه المؤتمر حتى أوصل الشعب إلى هذا المصير بسبب المصالح .

وأضاف مخاطيا قيادات حزبه "أنتم جاهين للبيع والشراء , أما حزب الإصلاح قدموا أموالهم وأولادهم ودمائهم وشردوا من وطنهم دفاعا عن الوطن, لكن أنتم ماذا قدمتم .

وأختتم حديثه بالقول" ليس أمامكم أي خيار اذا ارتم التخلص من الحوثيين , واستعادة والدولة والجمهورية الا الذهاب إلى الرئيس هادي وحزب الإصلاح , فهما أخر ركيزة باقية لكم .

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