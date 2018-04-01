الجيش الوطني يحرز تقدما جديدا شرقي صنعاء ويحرر مواقع استراتيجية

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حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس،مواقع جديدة من سيطرة المليشيات الحوثية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الصخر والجبل الاحمر في مديرية نهم ، بعد عنيفة خاضتها اليوم مع المليشيات التي تكبدت خسائر فادحة .
وأوضح الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي أن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيل في صفوف الميليشيات وجرح العشرات وكذلك إحراق مركبتين وتدمير عتاد عسكري كبير.
وأكد العقيد الشندقي أن المعارك لا تزال المعارك مستمرة إلى هذه اللحظة وسط انهيارات كبيرة في دفاعات المليشيات.