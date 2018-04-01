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قوات الشرعية تنفذ عملية عسكرية واسعة بالملاحيظ وتأمن معسكر استراتيجي

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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نفذت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري" إن قوات الجيش نفّذت، صباح اليوم، عملية واسعة لتأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب المليشيات".

وتمكنت قوات الجيش خلال العملية من استكمال تأمين معسكر "الكمب" .

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجمات عديدة لاستعادة بعض المواقع التي فقدتها في جبهة الملاحيظ الا ان كل تلك المحاولات افشلتها قوات الجيش.

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