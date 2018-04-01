قوات الشرعية تنفذ عملية عسكرية واسعة بالملاحيظ وتأمن معسكر استراتيجي أسباب جعلت المبعوث الاممي لا يزور عدن وانصار (مجلس عيدروس) غاضبون معارك على اشدها في قانية ومقاتلات التحالف تكثف غاراتها خبر سار للراغبين في السفر عبر مطار سيئون طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سيتي مضمون رسالة بعثتها الرياض الى مجلس الامن بشأن اليمن قطر تعلن تلقيها دعوة رسمية من السعودية عملية (قطع رأس الافعى) في صعدة تقصم ظهر الحوثيين .. قتلى بالعشرات واستنفار للنساء والدفع بالرزامي مواقع في صنعاء استهدفها طيران التحالف بعد صاروخ حوثي على جيزان (اضافة) التحالف يكشف عن صيد ثمين تم قصفه في الحديدة بعد متابعة دقيقة
نفذت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري" إن قوات الجيش نفّذت، صباح اليوم، عملية واسعة لتأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب المليشيات".
وتمكنت قوات الجيش خلال العملية من استكمال تأمين معسكر "الكمب" .
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجمات عديدة لاستعادة بعض المواقع التي فقدتها في جبهة الملاحيظ الا ان كل تلك المحاولات افشلتها قوات الجيش.