أسباب جعلت المبعوث الاممي لا يزور عدن وانصار (مجلس عيدروس) غاضبون

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -خاص

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس، تأجيل زيارته التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى مدينتي عدن والمكلا.

وأوضح #غريفيث في تصريح مقتضب نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن "الزيارة تأجلت لدواع أمنية ولوجستية".

وأكد في الوقت ذاته أنه "ما زال يخطط لعقد مناقشات في عدن والمكلا، ويتم حاليا العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة، سعيا لاستئناف العملية السياسية في اليمن"

في سياق متصل قالت مصادر مطلعة لمأرب برس ان انصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عبروا عن غضبهم من الغاء المبعوث الاممي زيارة كانت مقررة الى عدن.

وكان الانفصاليون قد حشدوا خلال اليومين الماضيين بهدف استقبال مبعوث الامم المتحدة كما ان الانفصالي عيدروس الزبيدي عاد قبل ايام من الامارات لذات الغرض.



