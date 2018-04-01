قوات الشرعية تنفذ عملية عسكرية واسعة بالملاحيظ وتأمن معسكر استراتيجي أسباب جعلت المبعوث الاممي لا يزور عدن وانصار (مجلس عيدروس) غاضبون معارك على اشدها في قانية ومقاتلات التحالف تكثف غاراتها خبر سار للراغبين في السفر عبر مطار سيئون طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سيتي مضمون رسالة بعثتها الرياض الى مجلس الامن بشأن اليمن قطر تعلن تلقيها دعوة رسمية من السعودية عملية (قطع رأس الافعى) في صعدة تقصم ظهر الحوثيين .. قتلى بالعشرات واستنفار للنساء والدفع بالرزامي مواقع في صنعاء استهدفها طيران التحالف بعد صاروخ حوثي على جيزان (اضافة) التحالف يكشف عن صيد ثمين تم قصفه في الحديدة بعد متابعة دقيقة
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس، تأجيل زيارته التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى مدينتي عدن والمكلا.
وأوضح #غريفيث في تصريح مقتضب نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن "الزيارة تأجلت لدواع أمنية ولوجستية".
وأكد في الوقت ذاته أنه "ما زال يخطط لعقد مناقشات في عدن والمكلا، ويتم حاليا العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة، سعيا لاستئناف العملية السياسية في اليمن"
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة لمأرب برس ان انصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عبروا عن غضبهم من الغاء المبعوث الاممي زيارة كانت مقررة الى عدن.
وكان الانفصاليون قد حشدوا خلال اليومين الماضيين بهدف استقبال مبعوث الامم المتحدة كما ان الانفصالي عيدروس الزبيدي عاد قبل ايام من الامارات لذات الغرض.