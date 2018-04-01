معارك على اشدها في قانية ومقاتلات التحالف تكثف غاراتها

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شنت مقاتلات التحالف العربي،اليوم الخميس ، عدة غارات استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية شرقي محافظة البيضاء.
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان الغارات استهدف تجمعات المليشيات في جبل مسعودة في منطقة قانية .
واسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم القيادي الحوثي "أبو الحسن الصعداوي" ،علاوة على تكبدهم خسائر كبيرة في العتاد.
في غضون ذلك تتواصل المعارك الضارية بين قوات الجيش والانقلابيين منذ صباح اليوم في محيط جبل الفالق وجبل مسعودة المطلين على منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومارب وسط تقدم ميداني لقوات الجيش حسب ما ذكر موقع الجيش.