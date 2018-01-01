خبر سار للراغبين في السفر عبر مطار سيئون

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -متابعات

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أعلن مطار سيئون الدولي استئنافه للرحلات ابتداءً من يوم غد الجمعة بعد توقفه أمس الاربعاء على خلفية اضراب لعمال المطار في مطالب حقوقية.

وقالت وكالة سبأ الرسمية أن رحلات الطيران عبر مطار سيئون ستستأنف ابتداء من يوم الغد بعد اتفاق توصلت إليه ادارة المطار مع اللجنة النقابية يضمن تسيير رحلات الطيران وحصول العمال على بقية حقوقهم من إدارة المطار.

وجاء الاتفاق –حسب الوكالة- مع اللجنة النقابية لعمال المطار بعد جهود كبيرة اثمرت عن انهاء عملية الاضراب ودفع مستحقات الموظفين.

وكانت اللجنة النقابية لعمال مطار سيئون اعلنوا الثلاثاء اضرابهم الكلي عن العمل حتى تتحقق مطالبهم وتسويتهم ببقية عمال مطار عدن من مكافآت وامتيازات.



