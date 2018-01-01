طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سيتي مضمون رسالة بعثتها الرياض الى مجلس الامن بشأن اليمن قطر تعلن تلقيها دعوة رسمية من السعودية عملية (قطع رأس الافعى) في صعدة تقصم ظهر الحوثيين .. قتلى بالعشرات واستنفار للنساء والدفع بالرزامي مواقع في صنعاء استهدفها طيران التحالف بعد صاروخ حوثي على جيزان التحالف يكشف عن صيد ثمين تم قصفه في الحديدة بعد متابعة دقيقة الامريكان يوجهون أقوى توبيخ لاذع للشرعية براءات اختراع لباحث يمني في مجال الطاقة الشمسية هكذا خسرت الولايات المتحدة الحرب التجارية مع الصين هكذا سخر السودانيون من مطالبة حوثي بضرب الخرطوم بصواريخ بالستية
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن تلقي الدوحة دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، التي ستعقد منتصف شهر إبريل/ نيسان الجاري في المملكة العربية السعودية.
وقالت الخاطر، في تصريحات صحفية “تلقت دولة قطر الدعوة للمشاركة في القمة العربية، وستشارك، ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة”.
وكانت قطر قد شاركت في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر مارس/آذار الماضي، إذ مثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في شهر فبراير/شباط الماضي، أمام اجتماع لمجلس الشورى القطري، أن بلاده “ستحضر القمة العربية المقبلة بغض النظر عن مكان انعقادها والدولة التي ستستضيفها”.