قطر تعلن تلقيها دعوة رسمية من السعودية

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن تلقي الدوحة دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، التي ستعقد منتصف شهر إبريل/ نيسان الجاري في المملكة العربية السعودية.

وقالت الخاطر، في تصريحات صحفية “تلقت دولة قطر الدعوة للمشاركة في القمة العربية، وستشارك، ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة”.

وكانت قطر قد شاركت في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر مارس/آذار الماضي، إذ مثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في شهر فبراير/شباط الماضي، أمام اجتماع لمجلس الشورى القطري، أن بلاده “ستحضر القمة العربية المقبلة بغض النظر عن مكان انعقادها والدولة التي ستستضيفها”.



