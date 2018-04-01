طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سيتي مضمون رسالة بعثتها الرياض الى مجلس الامن بشأن اليمن قطر تعلن تلقيها دعوة رسمية من السعودية عملية (قطع رأس الافعى) في صعدة تقصم ظهر الحوثيين .. قتلى بالعشرات واستنفار للنساء والدفع بالرزامي مواقع في صنعاء استهدفها طيران التحالف بعد صاروخ حوثي على جيزان التحالف يكشف عن صيد ثمين تم قصفه في الحديدة بعد متابعة دقيقة الامريكان يوجهون أقوى توبيخ لاذع للشرعية براءات اختراع لباحث يمني في مجال الطاقة الشمسية هكذا خسرت الولايات المتحدة الحرب التجارية مع الصين هكذا سخر السودانيون من مطالبة حوثي بضرب الخرطوم بصواريخ بالستية
كشف قائد محور صعدة في قوات الجيش اليمني العميد عبيد الأثلة، أن محاصرة ميليشيات الحوثي في معقلها الأول والاقتراب من مسقط رأس زعيم التمرد في مران، أصابها بارتباك شديد وانهيارات في صفوفها.
وقال الأثلة في تصريحات لقناة العربية ، إن الحوثيين في صعدة يستنفرون النساء بعد أن جندوا الرجال والأطفال ودفعوا بهم على جبهاتهم، بعد الضغط المتزايد من قبل قوات الجيش بدعم التحالف العربي ضمن العملية العسكرية «قطع رأس الأفعى».
وأكد قائد محور صعدة، أن قوات الجيش اليمني حققت انتصارات ميدانية أمس الأربعاء، والليلة قبل الماضية، في مواقع على جبهات كتاف ورازح والظاهر، وسيطر الجيش على مساحات واسعة من السلاسل الجبلية، واستعاد ما سلبته ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر أن خسائرالحوثيين خلال اليومين الماضيين بلغت نحو 350 قتيلا وجريحا وعددا من الأسرى.
وأوضح قائد عسكري رفيع لـ«عكاظ»، أن الميليشيات الإرهابية دفعت بمئات المسلحين لاستعادة المواقع التي خسرتها في مديرية الظاهرة بجنوب غرب صعدة، وعلى رأسهم ثلاثة من كبار قادتها، بينهم عبدالله الرزامي أحد أذرع إيران، ولكن الجيش الوطني أفشل تلك المحاولات.