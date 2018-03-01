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مواقع في صنعاء استهدفها طيران التحالف بعد صاروخ حوثي على جيزان

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -تغطيات
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بعد اطلاق الحوثيون صاروخا اعترضته الدفاعات الجوية السعودية في جيزان ليل امس اغارت مقاتلات التحالف على مواقع الانقلابيين في صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي ،مساء الأربعاء، عدة غارات جوية على عدد من المواقع التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي وغربي العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء لموقع الجيش أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدد من الغارات الجوية استهدفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوبي العاصمة، ومقر ألوية الصواريخ في جبل عطان غربي صنعاء.

"وكثفت مقاتلات التحالف غارتها الجوية على مواقع المليشيا بصنعاء بعد إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي السعودية.

وكانت قيادة التحالف العربي أعلنت ان الدفاعات الجوية السعودية دمرت، مساء الأربعاء ،صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية تجاه جازان.

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