الامريكان يوجهون أقوى توبيخ لاذع للشرعية

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -مأرب

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كشف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر أن الحكومة اليمنية أضاعن الكثير من الفرص المهمة التي كان في إمكانها الاستفادة منها لاستعادة زمام المبادرة، خلال السنوات الثلاث من الحرب الراهنة في اليمن.

وقال في لقاء له مع صحافيين يمنيين في القاهرة مساء الثلاثاء إن الحكومة اليمنية لم تستغل الفرص العديدة التي كانت أمامها لإثبات وجودها في المناطق التي تحررت من قبضة الحوثيين.

وقال «أنا أفهم العقبات التي واجهتها ]الحكومة اليمنية[ والكثير من المعوقات التي كانت أحد أسباب الفشل التي زرعت في طريقها لكن ذلك لا يعفيها من أداء مهامها».

وأعرب عن استيائه الشديد من أداء الحكومة اليمينة ووصفه بالمحبط وقال «أداء الحكومة اليمنية كان محبطاً جداً لي خلال الأعوام الماضية التي عملت فيها في اليمن». وذكر أن الإدارة الأمريكية ترغب في وجود حكومة يمنية قادرة على تحقيق مصالح اليمن واليمنيين.

وأضاف تولر «نعتقد أن لدينا مصالح مشتركة كافية لأن يكون هناك تعاون مشترك بين الأمريكيين واليمنيين، وعندما أتحدث عن مصالحنا الاستراتيجية فإن وجود إيران في الممرات المائية التي تهدد الاقتصاد الدولي يشكل خطراً وبالتالي فإن علينا أن نلعب دوراً لضمان سلامة هذه الممرات المائية».

وأوضح أن «استمرار الحرب ثلاث سنوات تسببت في تدمير اقتصادي لليمن ونحن نعتبر في الخطوط الأمامية لإعادة بناء مؤسسات الدولة هناك، لكن لن نتمكن من التعاطي مع هذه الجوانب إلا بعد توقف الصراع».

وفي اتهام مبطن للحوثيين قال السفير الأمريكي لدى اليمن «هناك طرف يمكنه أن يعمل شيئاً لرفع المعاناة عن اليمنيين وهم الحوثيون إذا وافقوا على إعادة مؤسسات الدولة للدولة ومكنوا الكوادر التي عملت خلال السنوات الماضية في مختلف الظروف وسمحوا لعائدات الدولة أن تورد إلى البنك المركزي فإن ذلك قد يحدث تحولاً جذرياً».

وذكر أن الإدارة الأمريكية بعثت إشارات مباشرة وغير مباشرة للانقلابيين الحوثيين بأنهم (سيكونون جزءاً من الحل) المقبل في اليمن لأنهم جزء من البلاد و«بالتالي حتى تكون البلد مستقرة لا بد أن يكون هناك أنظمة وقوانين لا تفرق بين المواطنين على أساس المذهب والمعتقد والقبيلة».

ونسب موقع (المصدر أونلاين) الإخباري إلى السفير الأمريكي قوله، ان مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث لم يطرح أي أفكار جديدة للحل السياسي في اليمن حتى الآن وأن لقاءات المبعوث الأممي التي قام بها الأيام الماضية واللقاءات التي سيعقدها خلال الفترة المقبلة كلها مكرسة للاستماع من الأطراف اليمنية لمعرفة رؤاهم وتوجهاتهم لتحقيق السلام «قبل أن يفرض رؤية معينة».

وقال السفير الأمريكي إن هناك كيانات شرعية ولديها الرغبة في أن تكون جزءاً من الحل المستقبلي، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام «الذي يفترض أن يظل موجوداً ويشارك في المفاوضات المقبلة، وأحزاب أخرى مثل حزب الإصلاح الذي كان جزءاً من تكتل اللقاء المشترك، كل هذه الأطراف يجب أن يتم تمثيلها على طاولة المفاوضات».

وبشأن تمثيل الحراك الجنوبي في المفاوضات المقبلة قال تولر ان المشكلة في الجنوب أن هناك أطرافا تدعي أنها وحدها تمثل الجنوب وهذا غير صحيح وان «احتكار فئة محددة لتمثيل الجنوب هو بذور للفشل المستقبلي».

واتهم الانقلابيين الحوثيين بأنهم قدموا أسوأ صور الفساد المالي والإداري في اليمن بعد سيطرتهم على صنعاء وقال ان «قادة الحوثيين أصبحوا أكثر ثراءً وهذا أمر كارثي»، رغم أنهم قدموا أنفسهم على انهم ثوريون ضد الفساد.

في غضون ذلك ذكر السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين أن مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن مارتن غريفيث يسعى إلى إبرام (اتفاق شامل) لحل الأزمة اليمنية. وقال في تصريحات نشرتها وكالة (تاس) الروسية، ان «غريفيث أظهر سعيا جديا إلى تحقيق تسوية للأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «التقيت مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في الرياض وأقيّم سعيه إلى تسوية الأزمة اليمنية بالجدي بما فيه الكفاية، إنه يحدد التوصل إلى التسوية في أسرع وقت هدفا له».

وذكر أن مبعوث الأمم المتحدة يسعى إلى خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية، بغرض التوصل إلى «اتفاق شامل مستقبلا». وأوضح السفير الروسي أنه من المتوقع أن يقدم غريفيث، حلال الشهر الحالي، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، يقدم خلالها تقييماته الأولى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة في اليمن والتي سيعرض من خلالها خريطة طريق للأزمة اليمنية.

أفاد مسؤول عسكري موال للجيش الحكومي، أمس الأربعاء، بمقتل أكثر من 23 عنصرا من مسلحي الحوثيين، وإصابة العشرات في معارك بمديرية نهم40/ كيلومترا شرق صنعاء.

وقال عبدالله الشندقي، الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة في بيان إن رجال الجيش بقيادة اللواء الركن ناصر الذيباني، تمكنوا من تحرير سلسلة جبال العقد وجبال السعلي، عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وأضاف الشندقي «كان لطيران التحالف العربي دور كبير في إسناد المقاتلين من وحدات المنطقة السابعة، وضرب تعزيزات المليشيات حيث تم قصف وتدمير أربعة دوريات وستة عيارات وعربتين (بي ام بي)».

وأشار الشندقي إلى أن المعارك لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة «في ظل تقدم وحدات الجيش الوطني، وفرار المليشيات باتجاه العاصمة صنعاء»، في حين لم يصدر الحوثيون اي تعليق على هذا.

وتشهد مديرية نهم منذ أكثر من ثلاث سنوات معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، حيث يحاول الطرف الأول تحرير المديرية التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، من قبضة الحوثيين، في حين لا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم أجزاء المديرية.



