مشاريع سعودية لاغراق المملكة بمئات من دور السينما برعاية وتقنيات أمريكية

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -مأرب

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كشف التليفزيون السعودي اليوم عن ميعاد افتتاح أول دار عرض للسينما في الرياض.

وحصلت شركة AMC الأمريكية على رخصة لافتتاح وتشغيل أول صالات السينما في المملكة العربية السعودية.

وتصل قيمة سوق السينما في المملكة إلى مليار دولار، حيث منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الشركة أول رخصة تشغيل لدار عرض سينمائي، حسب صحيفة عكاظ.

ووقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية الاتفاق مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارا للسينما في 15 مدينة بالمملكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وتتطلع الشركة الأمريكية إلى افتتاح أول دار عرض سينمائي في 18 أبريل، ومن المنتظر أن يتم افتتاح 350 دار عرض سينمائي بها حوالي 2500 شاشة، عام 2030.

وتأمل السعودية في دخول شركات سلاسل سينمائية أخرى إلى السوق السعودية “باعتبارها أكبر سوق في منطقة الخليج العربي”.

ويبلغ عدد سكان السعودية 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الثلاثين.

وتمتلك شركة AMC أكبر سوق لشتغيل دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر سلسلة لدور السينما في العالم.

وتشغل الشركة أكثر من 2200 شاشة في قارة أوروبا، وأكثر من 8200 شاشة في أمريكا.



