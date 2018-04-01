"العون المباشر" تجري 250 عملية جراحة عيون مجانية في حجة

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- حجة

عدد القراءات 157

اجرى مخيم النور الطبي في محافظة حجة 250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات لمرضى العيون في المحافظة .

واستقبل المخيم الذي أقيم في المستشفى الجمهوري بمدينة حجة بتنظيم جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن بالتعاون مع Q8Ping الآلاف من مرضى العيون من كبار السن والنازحين رجالاً ونساء وكذلك الأطفال على مدى خمسة أيام متواصلة نهاية شهر مارس 2018م.

وأوضح منسق المخيم لدى مكتب العون المباشر فريد الدهمشي أن الفريق الطبي من البرنامج الوطني لمكافحة العمى المنفذ للمخيم أجرى الفحوصات الطبية لـ ( 2628) مريضاً وعمليات جراحية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات لـ (250) مريضاً ، كما وزع الأدوية والنظارات مجاناً .

من جانبها أشارت القائم بأعمال مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن سارة بازرعة إلى أن مخيمات النور تلامس احتياج المجتمع اليمني و تعد مشروعاً إنسانياً خدمياً تنموياً يسهم ليس في إعادة البصر وحسب بل إعادة الحياة لمن فقدها .

وأكدت مضي العون المباشر في تنفيذ المخيمات المجانية في مختلف المناطق اليمنية ذات الكثافة السكانية التي تقل فيها الرعاية الصحية وبالأخص خدمات رعاية وصحة العيون .

وعبرت بازرعة عن الشكر للمتبرعين ليلة 29 رمضان 2017م بواسطة ( Q8Ping ) ، وكذلك للشركاء المحليين في السلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية بمحافظة حجة لتسهيلهم مهام العون المباشر وفريق عمل المخيم .

يذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة ،والمياه ،و محاربة الفقر ، وتطوير الكفاءات البشرية.



