ياسين سعيد : محمد قحطان كان هو جسر التوافق الوطني حتى للقضية الجنوبية

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -مأرب

عدد القراءات 377

قال السفير اليمني في بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، أن اختطاف المليشيات الحوثية لقحطان بمثابة قمع لهذه المقدمات التي أخذت تتبلور في الحياة السياسية، وعنواناً لما مثله من موقف سياسي مقاوم للتسلط ، وموقف من المنهج السياسي الذي مثله الحوار والذي كان تجسيداً للتطور العام الذي شهدته الحياة السياسية اليمنية وكان قحطان أحد رموزه.

وأكد السفير والسياسي نعمان في مقال له، أن القيادي الإصلاحي محمد قحطان سياسي من الطراز الرفيع وعمل على إكساب السياسة مضمونا مختلفاً ومتجدداً بتجسير العلاقة مع الطرف الآخر ومعه أصبحت القطيعة السياسية أمراً غير مقبول.

وأوضح نعمان، أن قحطان أسس خطاً في الحياة السياسية اليمنية المحتدمة بالتنوع وبالصراعات وعدم الثقة والتوافقات والتباينات، وهو السياسي الذي إذا اتفقت معه شعرت بالاطمئنان وإذا اختلفت معه شعرت أيضاً بالاطمئنان.

وأشار الدكتور نعمان إلى أن السياسة مع الجسور التي صنعها قحطان، اكتسبت مضموناً مختلفاً وشهدت ولادة أدوات إدارة وقيادة مرنة تتجدد باستمرار لتلبي الحاجات السياسية المتجددة، لإيمانه بوجود القواسم المشتركة ولابد من اكتشافها واختبارها.

ولفت إلى أن خصوم قحطان أكثر من يدرك دوره الهام في الحياة السياسية، فقد كان يقترب من خصومه إلى حد التماهي، لإيمانه بالقواسم المشتركة والتنوع، ورؤيته أن هذا المجتمع المتنوع هو خلاصة تجارب تاريخية حضارية لا بد من استحضارها عبر حوارات ثقافية وسياسية واجتماعية، وباعتبارها الخلفية التاريخية التي لا تستغني عنها المفاهيم السياسية المعاصرة.

وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان، أن السياسي محمد قحطان، كان مسلحاً في نقاشاته بكثير من الوقائع والحكايات التي تعكس وعياً بالتراث المعرفي للمجتمع وما يشكله ذلك من تأثير على الحياة السياسية، وأثمر جهده في تكوين هذا الخط في الحياة السياسية اليمنية في توسيع دائرة التفاهمات التي قامت على قراءة موضوعية للتخلص من سياسة تصفية الخصم بالتشويه او القتل او المقاطعة، وبدلاً عنها بناء نموذج جديد يقوم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف السياسي والثقافي وإدارتها لإنضاج الحياة السياسية والاجتماعية.

وأشاد السفير نعمان بمواقف قحطان من جملة القضايا بما فيها الأكثر تعقيداً وخاصة قضية صعدة موقفاً ينسجم مع تلك الحاجة التي نشأت في سياقات التحول السياسي والديمقراطي لكل الأحزاب الأيديولوجية.

وقال الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، في مقاله "أن قحطان على سبيل المثال داخل اللقاء المشترك كان هو جسر التوافق مع كثير من القضايا خارج المشترك، وحتى بالنسبة للقضية الجنوبية عندما كان يحتدم النقاش كان قحطان يقول مؤكداً انه من حق الجنوبيين ان يقرروا مسارهم السياسي، ولم يكن يطلق مثل هذه العبارة لاستقطاب اللحظة، لكنني أعرف ومن خلال نقاشاتي الثنائية معه أنه كان ينطلق من قناعة كانت تلازمه ".

يشار إلى أن الدكتور ياسين سعيد نعمان شغل أميناً عاماً للحزب الاشتراكي اليمني ورأس خلال الفترات الدورية تكتل اللقاء المشترك الذي لعب السياسي محمد قحطان دوراً بارزاً في تأسيسه وتقريب وجهات النظر بين أطياف المعارضة اليمنية في عهد الرئيس السابق علي صالح.

وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لاختطاف مليشيات الحوثي، القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان التي تصادف الرابع من أبريل، يجدد ناشطون وسياسيون التضامن مع قحطان عبر حملة الكترونية واسعة تدعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على مليشيات الحوثي للإفراج الفوري عن قحطان ورفاقه من القيادات



