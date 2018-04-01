المالكي :مليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة كمخزن للأسلحة

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن ان المليشيات الحوثية تستخدم ميناء الحديدة كمخزن للأسلحة، وورش لتصنيع للزوارق المفخخة التي تستهدف الملاحة الدولية.

كما أكد في مؤتمر صحفي عقده ،مساء اليوم الأربعاء، "ان التحالف دمر ورش التصنيع للزوارق المفخخة التي تنطلق من ميناء الحديدة".

وقال العقيد المالكي ان استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية، لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، يعتبر تهديدا واضحا وصريحا للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب،مؤكدا أن التحالف ملتزم بتأمين الملاحة من التهديدات الحوثية والإيرانية.

وذكر ان ميليشيا الحوثي تواصل استهداف المملكة السعودية بالصواريخ الباليستية، حيث أطلقت 107 صاروخا، وأكثر من 66 ألف مقذوف على الأراضي السعودية، وتركز انطلاق الصواريخ من محافظة صعدة وشمال عمران".

وأوضح الناطق باسم التحالف ان عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية منذ انطلاق خطة العمليات الانسانية الشاملة باليمن، تجاوز مليوني يمني، حيث تم تسهيل دخول المساعدات عبر 22 منفذاً في اليمن.

وأشار الى ان التحالف أصدر أكثر من 21 ألف تصريحا بحريا.



