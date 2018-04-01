وسط معارك ضارية.. الشرعية تحرر مواقع جديدة في صعدة

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تقدماً جديداً في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري "إن قوات الجيش بمديرية كتاف، أطلقت عملية عسكرية واسعة، صباح اليوم، تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال "الوسواس الأصغر"و "الوسواس الأكبر"والتي يبلغ امتدادها حوالي 5 كم".
وأضاف "ان قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع المليشيا الانقلابية شمالي كتاف، باتجاه "وادي الفرع"، وتمكنت من تحرير جبل "برج السديس" وجبال "السبعة" و"الثمانية" وصولاً إلى تحرير تباب "القناصين" ومنطقة الصوح، كما تمكن أبطال الجيش من تحرير سلسلة جبال "طور الهشيم" المطلة على "وادي الفرع".
ولفت الى مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في العمليات.
وذكر أن قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يتضمن صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة، وأجهزة اتصالات.
و أسفرت المعارك عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف المليشيات،وماتزال عشرات الجثث الحوثية متناثرة في الجبال.