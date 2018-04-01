قوات الشرعية تواصل التقدم تجاه العاصمة صنعاء وتحرر سلسلة جبال استراتيجية بـ”نهم“

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، من احراز تقدم كبير تجاه العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي بجبهة نهم (شرقي العاصمة).

وقال العقيد عبدالله ناجي الشندقي ناطق المنطقة العسكرية السابعة، ان ”قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير سلسلة جبال العقد وجبال السعلي“.

وبحسب الشندقي، فقد أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من ثلاثة وعشرين من مليشيات الحوثي وجرح العشرات منهم، مشيرا الى ان المعارك مستمرة في ظل تقدم وحدات الجيش الوطني وفرار المليشيات باتجاه العاصمة صنعاء.

ولفت الى ان طيران التحالف العربي كان له دورا في إسناد المقاتلين، وضرب تعزيزات المليشيات حيث تم قصف وتدمير أربعة أطقم وستة عيارات وعربتين BMB.



