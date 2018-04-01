لأول مرة منذ الحرب السادسة.. قوات الجيش تدك أوكار الحوثي في معقله بـ”مران“ وتقترب من ضريح ”الصريع المؤسس“

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أكد قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة، أن معركة تحرير محافظة صعدة مستمرة، وأن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم في كل الجبهات، وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الأثلة في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة ان جبهة "الملاحيظ" بمديرية الظاهر جنوبي غرب صعدة، هي أهم الجبهات التي ستقصم ظهر المليشيات بالمحافظة.

وأوضح أن مدفعية الجيش، ولأول مرة، منذ الحرب السادسة، بدأت تدك مواقع الحوثيين في منطقة مران (معقل الجماعة)، ومنها مواقع جبل "جميمة" القريب من ضريح الصريع حسين بدرالدين الحوثي مؤسس الجماعة.

وأشار الى أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي تخوض- حالياً- المعركة الفاصلة مع مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، باعتبارها بوابة العبور نحو استعادة الدولة وبسط سلطة القانون على كل شبر في اليمن.

وذكر أن قوات الجيش تواصل التقدم في الجبهات الشمالية والشرقة والغربية لمحافظة صعدة، بإسناد جوّي وبري من قوات التحالف، مشيرً إلى أن المعارك على أشهدها وأن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت.



