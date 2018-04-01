شاهد اغلى قطعة ارض في تركيا بكم بيعت ولماذا – صور و فيديو الإعلام الأمريكي: ترامب يبتز السعودية محافظ البنك المركزي يرفض توجيهات الرئيس هادي ورئيس حكومته.. «وثائق» سعر بيع وشراء الدولار والريال السعودي اليوم الفريق محسن يستنكر اعتداء الانقلابيين على ناقلة النفط السعودية كريستيانو ابهر الجميع البارحة والانظار تراقب ميسي الليلة رجل السياسة الابرز في اليمن يدخل عامه الرابع في زنازين الانقلاب ولا معلومات عنه أحمد خالد توفيق الروائي المصري الذي تنبأ بموعد دفنه وتحققت نبوءته الامارات وتفاصيل تعاقدها مع شركة اسرائيلية لممارسة لعبة خطيرة في اليمن قوات الشرعية على مشارف البيضاء.. زحف من مأرب ومعارك في «قانية»
قالت مصادر في اللجنة الطبية المكلفة بمعالجة جرحى الجيش الوطني ان محافظ البنك المركزي المعين حديثا «محمد زمام» يرفض توجيهات الرئيس «هادي» ورئيس حكومته «أحمد بن دغر».
وتقضي توجيهات الرئيس هادي لرئيس حكومته بحسب وثيقة حصل عليها «مأرب برس»، بصرف 3 مليون دولار لاستكمال معالجة الجرحى، بنظر نائب الرئيس علي محسن الأحمر.
بدوره وجه رئيس الحكومة أحمد بن دغر وزير المالية، بصرف المبلغ، وبدوره وجه الوزير الى المحافظ بتحويل المبلغ لحساب اللجنة الطبية المكلفة بمعالجة الجرحى في فرع البنك بمأرب.
المصادر أكدت لـ«مأرب برس»، ان محافظ البنك محمد زمام رفض تحويل المبلغ بحسب التوجيهات، لأسباب غير معروفة»، مستغربة هذا التصرف ازاء من بذلو أرواحهم في سبيل إعادة الشرعية.
وطالبت المصادر من الرئيس هادي بالضغط على محافظ البنك لصرف المبلغ لاستكمال المرحلة الثانية والثالثة من علاج الجرحى، حيث ان حالتهم تستدعي الاسراع بعلاجهم.
يذكر ان «هادي» عين «زمام» محافظا للبنك المركزي بضغوطات من التحالف، وأثار القرار ردود أفعال غاضبة، حيث يتهم زمام بالتعامل مع مليشيا الحوثي، وعقد صفقات مشبوهة معهم، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة «باسندوه»، وعلى إثر تلك الصفقات أقاله الرئيس من منصبه.