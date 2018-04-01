محافظ البنك المركزي يرفض توجيهات الرئيس هادي ورئيس حكومته.. «وثائق»

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 1519

قالت مصادر في اللجنة الطبية المكلفة بمعالجة جرحى الجيش الوطني ان محافظ البنك المركزي المعين حديثا «محمد زمام» يرفض توجيهات الرئيس «هادي» ورئيس حكومته «أحمد بن دغر».

وتقضي توجيهات الرئيس هادي لرئيس حكومته بحسب وثيقة حصل عليها «مأرب برس»، بصرف 3 مليون دولار لاستكمال معالجة الجرحى، بنظر نائب الرئيس علي محسن الأحمر.

بدوره وجه رئيس الحكومة أحمد بن دغر وزير المالية، بصرف المبلغ، وبدوره وجه الوزير الى المحافظ بتحويل المبلغ لحساب اللجنة الطبية المكلفة بمعالجة الجرحى في فرع البنك بمأرب.

المصادر أكدت لـ«مأرب برس»، ان محافظ البنك محمد زمام رفض تحويل المبلغ بحسب التوجيهات، لأسباب غير معروفة»، مستغربة هذا التصرف ازاء من بذلو أرواحهم في سبيل إعادة الشرعية.

وطالبت المصادر من الرئيس هادي بالضغط على محافظ البنك لصرف المبلغ لاستكمال المرحلة الثانية والثالثة من علاج الجرحى، حيث ان حالتهم تستدعي الاسراع بعلاجهم.

يذكر ان «هادي» عين «زمام» محافظا للبنك المركزي بضغوطات من التحالف، وأثار القرار ردود أفعال غاضبة، حيث يتهم زمام بالتعامل مع مليشيا الحوثي، وعقد صفقات مشبوهة معهم، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة «باسندوه»، وعلى إثر تلك الصفقات أقاله الرئيس من منصبه.



