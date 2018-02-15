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سعر بيع وشراء الدولار والريال السعودي اليوم

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عملات
عدد القراءات 778

اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم #الاربعاء

 

#شراء_الدولار: 485 

#بيع_الدولار 490

 

#شراء_السعودي: 129 

#بيع_السعودي 130

 

ملاحظة : اسعار الصرف غير ثابتة

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