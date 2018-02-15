شاهد اغلى قطعة ارض في تركيا بكم بيعت ولماذا – صور و فيديو الإعلام الأمريكي: ترامب يبتز السعودية محافظ البنك المركزي يرفض توجيهات الرئيس هادي ورئيس حكومته.. «وثائق» سعر بيع وشراء الدولار والريال السعودي اليوم الفريق محسن يستنكر اعتداء الانقلابيين على ناقلة النفط السعودية كريستيانو ابهر الجميع البارحة والانظار تراقب ميسي الليلة رجل السياسة الابرز في اليمن يدخل عامه الرابع في زنازين الانقلاب ولا معلومات عنه أحمد خالد توفيق الروائي المصري الذي تنبأ بموعد دفنه وتحققت نبوءته الامارات وتفاصيل تعاقدها مع شركة اسرائيلية لممارسة لعبة خطيرة في اليمن قوات الشرعية على مشارف البيضاء.. زحف من مأرب ومعارك في «قانية»
اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم #الاربعاء
#شراء_الدولار: 485
#بيع_الدولار 490
#شراء_السعودي: 129
#بيع_السعودي 130
ملاحظة : اسعار الصرف غير ثابتة