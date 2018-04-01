الفريق محسن يستنكر اعتداء الانقلابيين على ناقلة النفط السعودية

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استنكر نائب رئيس الجمهوري الفريق الركن علي محسن الهجوم الذي شنته المليشيات الحوثية على إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ‎ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات .

ولفت الى أن هذه الحادثة تؤكد تهديد استمرار انقلاب الحوثي لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية وأن السبيل الوحيد هو عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية.

وقال: "إن استهداف الناقلة يكشف عن الوجه الإرهابي لميليشيا الحوثي التي تسعى للقرصنة والاعتداء المتكرر على الملاحة الدولية وهو ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً".

جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً اجراه، اليوم الأربعاء، بمستشار رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي للاطلاع على المستجدات وسير المعارك في مختلف الجبهات حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال وما يسطرونه من بطولات وملاحم خالدة في سبيل تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب.

من جانبه أطلع الفريق المقدشي نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وما يتحلى به أبطال الجيش الوطني من معنوية قتالية عالية، معبراً عن التقدير لمتابعة واهتمام القيادة السياسية.



