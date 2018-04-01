رجل السياسة الابرز في اليمن يدخل عامه الرابع في زنازين الانقلاب ولا معلومات عنه

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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يدشن ناشطون يمنيون حملة شعبية واسعة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاختطاف السياسي الابرز محمد قحطان احد قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح.

ويدخل محمد قحطان (60عاماً) اليوم الأربعاء عامه الرابع وهو مغيب في سجون الحوثيين منذ الـ 4 ابريل/ نيسان2015م, حيث تعمد الحوثيون إخفائه بطريقة مختلفة عن أغلب السجناء اليمنيين منذ الانقلابهم على السلطة والدولة في 21سبتمبر/ أيلول 2014م.

يقول الصحفي فهد سلطان "على مدى هذه الفترة لم تستطع أسرته التواصل معه, كما لم يَكشف الحوثيين حتى الآن عن حالته الصحية ولا وضعه الشخصي, وفشلت كل المبادرات والمحاولات بهذا الخصوص."

وقبيل الحملة بساعات حيث من المقرر ان تنطلق تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت طالع مأرب برس العديد من مقالات الكتاب التي تحدثت عن الرجل واختطاف الحوثيين له واخفاء مصيره.

كما يعمل القائمون على الحملة على ايصال قضية قحطان ومعه الالاف من المختطفين الى منظمات حقوق الانسان العالمية.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء حملة شعبية في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت هاشتاج: #الحرية_لقحطان #FreeQahtan للمطالبة بالإفراج عن السياسي وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.

وتأتي الحملة بالتزامن مع الذكرى الثالثة على اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على اختطاف قحطان من منزله في الـ4 من أبريل 2018.

ويقود الحملة ناشطون وحقوقيون داخل اليمن وخارجها، مطالبين المجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن قحطان بعد مخاوف من تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بمرض السكري.



