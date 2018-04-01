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بعد اشتباكات عنيفة.. «احمد علي» يستعيد «ڤيلا» من المقاومة الجنوبية في عدن بواسطة قوات أمنية موالية للامارات

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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دارت، اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية موالية للامارات ومسلحين من المقاومة الجنوبية كانو يسيطرون على فيلا تابعة لاسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة عدن (جنوب اليمن).

وبحسب مصادر تحدثت لـ«مأرب برس»، فان «فيلا تقع في حي السفارات بخور مكسر تابعة لاسرة صالح، كان قد سيطر عليها مسلحون من المقاومة الجنوبية، عقب تحرير المدينة من مليشيا الحوثي».

وأوضحت المصادر ان «قوات أمنية موالية للامارات تحركت صباح اليوم لاستعادة الفيلا»، مشيرة إلى ان «تلك القوات اشتبكت مع المسلحين، وتمكنت من السيطرة عليها».

وبحسب المصادر فان الاشتباكات اسفرت عن سقوط 10 جرحى، وان القوات الامنية سلمت الفيلا لوكيل نجل صالح «احمد علي».

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