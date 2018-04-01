قوات الشرعية على مشارف البيضاء.. زحف من مأرب ومعارك في «قانية» بعد اشتباكات عنيفة.. «احمد علي» يستعيد «ڤيلا» من المقاومة الجنوبية في عدن بواسطة قوات أمنية موالية للامارات تركيا تتفوّق على الصين والهند في معدّل النمو الاقتصادي اضطرابات الشخصية في علم النفس ريال مدريد يقسو على يوفنتوس بثلاثية رقصة الموت ..شاهد لحظة وفاة رجل أعمال وهو يرقص على المسرح دعوات أممية لإنهاء الحرب من خلال تسوية سياسية مساعي حوثية لطمس الهوية الوطنية .. تهديد وتحويف للمعلمين واستئصال للبقية فيسبوك مسنجر يدعم الآن إرسال صور 360 درجة وفيديوهات HD اشبيلية يسعى لحرمان بايرن ميونيخ من عناصر التفوق
دارت، اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية موالية للامارات ومسلحين من المقاومة الجنوبية كانو يسيطرون على فيلا تابعة لاسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة عدن (جنوب اليمن).
وبحسب مصادر تحدثت لـ«مأرب برس»، فان «فيلا تقع في حي السفارات بخور مكسر تابعة لاسرة صالح، كان قد سيطر عليها مسلحون من المقاومة الجنوبية، عقب تحرير المدينة من مليشيا الحوثي».
وأوضحت المصادر ان «قوات أمنية موالية للامارات تحركت صباح اليوم لاستعادة الفيلا»، مشيرة إلى ان «تلك القوات اشتبكت مع المسلحين، وتمكنت من السيطرة عليها».
وبحسب المصادر فان الاشتباكات اسفرت عن سقوط 10 جرحى، وان القوات الامنية سلمت الفيلا لوكيل نجل صالح «احمد علي».