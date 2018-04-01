اضطرابات الشخصية في علم النفس

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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1- اضطراب الشخصية الحدية:

هو اضطراب الشخصيّة غير المستقرّة عاطفياً، هو نوع من اضطرابات المجموعة (ب) (اضطرابات ذات طابع درامي). من سماته المميزة وجود إندفاع وعدم اتزان في التعبير عن المشاعر وحدوث نوبات شديدة من الغضب والتهيج. وتكون تقديرات الشخصية الحدية إما عالية إيجابية ومنخفضة وسلبية. تميل الشخصية الحدية إلى إيذاء النفس أحيانًا.

2- اضطراب الشخصية النرجسية:

في هذا الاضطراب يتضخم فيه شعور الشخص بأهميته، ويتولد لديه رغبة دائمة بالشعور بأهميته عند الجميع، ويرغب في أن يكون موضع إعجاب من حوله، وتنخفض لديه درجات التعاطف مع الآخرين. من سماته الظهور بثقة مفرطة أمام الجميع، لكنه يكون هش أمام أي انتقاد. وهو من المجموعة (ب) - أي أنه اضطراب ذو طابع درامي.

3- اضطراب الشخصية الانعزالية:

الشخصية الإنعزالية لديها نقص دائم في الاهتمامات والرغبات، وترغب في الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية، وتميل لللامبالاة أو التبلد أحيانًا، وتعاني من قصور في التعبير العاطفي. تعيش الشخصية الانعزالية في عالمها الخيالي الخاص مما يجعله عرضه لانفصال الشخصية. وهو من اضطرابات المجموعة (أ)، وهي الاضطرابات ذات الطابع الغريب أو المخالف.

4- اضطراب الشخصية التجنبية:

يصف الأفراد المصابين بهذا الاضطراب أنفسهم بأنهم لا يشعرون بالراحة، قلقون، وحيدون، وعموما يشعرون بأنهم غير مرحبٍّ بهم من قبل الآخرين ومنعزلين عنهم. تختلف عن الشخصية الانعزالية فهم غالبًا يتجنبون المواقف الاجتماعية خوفًا من الإحراج أو الانتقاد. يشعر التجنبي أنه غير كفء أو غير جذاب لذا يتجنبون التفاعل الاجتماعي خوفًا من التعرض للسخرية أو الكراهية. يقع هذا الاضطراب في الفئة (ج)، اضطرابات ذات طابع متخوف.

5- اضطراب الشخصية المرتابة:

هي شخصية تتسم بالشك دون وجود ما يدعم ظنونها. تنشغل الشخصية المرتابة دائمًا بما يفكر فيه الآخرون وما يخططون له، ويشكك دائمًا في ولاء من حوله، يتجنب العلاقات الحميمة لشعوره أن ما يقوله دائمًا قد يُستخدم ضده. تعيش الشخصية المرتابة بشكل سري ولا تفصح بالكثير. ولا ينسى أخطاء الأخرين ويشك دائمًا في صدقهم. وهو اضطراب من الفئة (أ)، اضطراب ذو طابع غريب.

6- اضطراب الشخصية الفصامي:

الشخصية الفصامية تشعر برهاب اجتماعي شديد، ومن الإنفصال عن الواقع، وقد تشعر بهلوسات. تشعر هذه الشخصية بإنزعاج شديد خلال التواصل الاجتماعي. من سماتها التصرف بغرابة، والتحدث مع النفس بصوت مرتفع أو عدم الرد على من يتحدثون إليهم. يفسرون المواقف اليومية بطريقة خيالية وغير واقعية تميل للخرافات والقوى الخفية دائمًا. اضطراب من الفئة (أ)، اضطرابات ذات طابع غريب.

7- اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع:

هي شخصية تخالف القواعد دائمًا، وتميل لانتهاك حقوق الآخرين وخصوصياتهم. ينخفض الوازع الأخلاقي لدى الشخصية المعادية للمجتمع وتميل للأعمال الإجرامية وغير القانونية. تتميز بسلوك عدواني تجاه الآخرين ولا يحترم من حوله. اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع هو من الفئة (ب)، اضطرابات ذات طابع درامي.

8- اضطراب الشخصية الهستيرية:

يميز الشخصية الهستيرية أو التمثيلية، المبالغة الدائمة في التعبير عن المشاعر والعواطف والرغبة المستمرة في كسب تعاطف الآخرين والسعي المستمر للفت الانتباه والتفاعل. الشخصية الهستيرية تحب أن تشعر بأنها مركز الكون وقد تصدر عنها تصرفات غير لائقة اجتماعيًا فقط من أجل لفت الانتباه. وهو اضطراب من الفئة (ب)، اضطرابات ذات طابع درامي.

9- اضطراب الشخصية الاعتمادية:

أو اضطراب الشخصية الواهنة وأحيانًا يُصف بالشخصية الضعيفة. الشخصية الاعتمادية تعتمد على الآخرين ولا تحقق إستقلالية، وترغب دائمًا في الرعاية والعناية والاهتمام من الآخرين. تُلقي الشخصية الاعتمادية بمسؤولياتها على من حولها دائمًا وهو اضطراب من الفئة (ج)، اضطرابات ذات طابع متخوف.

10- اضطراب الشخصية الوسواسية:

تتسم الشخصية الوسواسية بالسعي وراء الكمالية، والاهتمام المفرط بالتفاصيل، والقدرة على التحكم العقلي والشخصي، وحاجة الشخص إلى السيطرة على بيئته المحيطة بشكل يجعله غير منفتح أمام التجارب الجديدة. قد تعاني الشخصية الوسواسية من إدمان العمل أو الإنهماك الشديد في الأنشطة. قد يجد الشخص المصاب بهذا الاضطراب صعوبة في الاسترخاء، والشعور الدائم أن الوقت ينفذ، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الجهد لتحقيق أهدافه، وتختلف الشخصية الوسواسية عن اضطراب الوسواس القهري، وهو اضطراب من الفئة (ج)، اضطرابات ذات طابع متخوف.



