رقصة الموت ..شاهد لحظة وفاة رجل أعمال وهو يرقص على المسرح

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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توفي رجل أعمال هندي بشكل مفاجئ أثناء رقصه على المسرح خلال حفل لتوزيع الجوائز في منطقة أغرا، شمالي الهند

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" قصة رجل الأعمال فيشنو بيندي، البالغ من العمر 53 عاما، والذي كان حاضرا في حفل حاشد، ثم تقدم باتجاه المنصة حتى يرقص على المسرح أمام المدعوين، لكنه ما لبث أن فارق الحياة خلال ثوان قليلة بعد أن سقط منهارا على الأرض.

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