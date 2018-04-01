دعوات أممية لإنهاء الحرب من خلال تسوية سياسية

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم داعياً إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة فيه.
وناشد غوتيريس من اعتبرهم «الأطراف المتحاربة» في اليمن أمس التوصل لتسوية سياسية لإنهاء العدوان الذي شنته السعودية ضد الشعب اليمني دخل عامه الرابع وترك أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات.
وقال غوتيريس في مؤتمر الأمم المتحدة، الذي يسعى لجمع ثلاثة مليارات دولار لليمن والذي يستمر يوماً واحداً: «التوصل لتسوية سياسية من خلال حوار يمني شامل هو الحل الوحيد. أحث جميع الأطراف على العمل مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن جريفيث دون تأخير».
وتابع: «يجب أن تظل جميع الموانئ مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية والأدوية والأغذية والوقود. مطار صنعاء شريان حياة أيضاً ويجب أن يظل مفتوحاً».
بدوره قال أمين عام مجلس اللاجئين النرويجي يان إيجلاند لـ«رويترز»: «إنها حرب يجب أن تنتهي ولهذا نحتاج لوقف إطلاق النار. نريد محادثات سلام.. نريد نهاية لغلق كثير من الموانئ اليمنية».