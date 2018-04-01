فيسبوك مسنجر يدعم الآن إرسال صور 360 درجة وفيديوهات HD

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أطلقت اليوم شركة فيسبوك تحديثًا جديدًا لتطبيق التراسل الفوري التابع لها مسنجر يتضمن تحسينات مميزة على دقة الصور والفيديوهات المرسلة، ليدعم إرسال صور 360 درجة، حيث ستعطيك الصور بزاوية 360 درجة والصور البانورامية القدرة على مشاركة مشاهد أكثر لعالمك.
ويمكنك الآن أيضًا من خلال فيسبوك مسنجر إرسال واستقبال فيديوهات بدقة تصل إلى 720 بكسل من ملفات كاميرا الهاتف، ولكن للآسف كاميرا تطبيق مسنجر لا تدعم هذه الميزة، لأنه عندما يكون الإلتقاط بواسطة كاميرا التطبيق نفسه سيعمل التطبيق على تقليل جودة الفيديو، ولتجربة هذه الميزات الجديدة، عليك أولاً تحديث تطبيق فيسبوك مسنجر.
تأتي هذه التحديثات جنبًا إلى جنب مع تحسينات أخرى طرحها فيسبوك مؤخرًا على تطبيق الدردشة مسنجر، وذلك عندما دعم إرسال واستعراض صور 4K في نوفمبر الماضي، حتى وصل إلى هذا التحديث .
وقد أعلنت فيسبوك من خلال منشور بغرفة الأخبار الخاصة بها إن صور 360 درجة تتوفر حاليًا على مستوى العالم على كل من نظامي التشغيل أندرويد وiOS.
ولكن مقاطع الفيديو عالية الدقة تتوفر حاليًا في بعض البلدان فقط وهي: أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهونج كونج واليابان وهولندا والنرويج ورومانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على نظامي أندرويد وiOS.