اشبيلية يسعى لحرمان بايرن ميونيخ من عناصر التفوق

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قال فينشنزو مونتيلا مدرب أشبيلية إنه سيحاول حرمان ضيفه بايرن ميونيخ من نقاط التفوق والضغط بقوة على العملاق الألماني حين يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفجر أشبيلية مفاجأة ببلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ 1958 ويخوض المباراة في مواجهة الفريق الألماني الأوفر حظا للفوز والذي سبق له التتويج باللقب خمس مرات.
وقال مونتيلا للصحفيين يوم الاثنين ”اعتاد بايرن ميونيخ على غزارة الأهداف مع الاستحواذ على الكرة وعلينا أن نحاول القيام بالأمر ذاته حتى يجدوا أنفسهم في مواجهة أمور لم يألفوها من قبل“.