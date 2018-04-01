اشبيلية يسعى لحرمان بايرن ميونيخ من عناصر التفوق نائب الرئيس يشدد على تفعيل المؤسسة التعليمية بما يضمن تحصينها من الغزو الفكري أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية غدا الأربعاء.. انطلاق حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان الأحزاب اليمنية تعلن موقفا موحدا.. حملت التحالف مسؤلية حفظ كيان اليمن وطالبت الحكومية بحل جميع المليشيات والتشكيلات العسكرية نجل ”صالح“ ينشر ”الوصايا العشر“ لوالده ويكشف عن المهمة التي كلف بها ”طارق“ قوات الجيش تحرز تقدما جديدا وسط البلاد مراد علمدار يكشف تفاصيل جديدة عن نسخة وادي الذئاب القادمة ميسي لا يملك اجابة لـ أصعب سؤال قراءة أولية في انتصار عملية غصن الزيتون .. الأتراك وفن الجرأة في استخدام القوة .. هكذا يكون الحسم والعزم
شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل المؤسسة التعليمية بما يضمن تحصين الجيل الجديد من الغزو الفكري للميليشيات وحملتها الثقافية ضد ثقافتنا اليمنية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس للاطلاع على جهود الوزارة وما تحقق من نجاحات على صعيد استئناف وانتظام العملية التعليمية.
وتطرق اللقاء إلى محاولات الحوثيين تغيير مناهج التعليم وسعيهم لطمس الهوية اليمنية العربية واستبدالها بالهوية الفارسية وسعي الحوثيين لاستغلال المؤسسة التعليمية لتحريضهم الطائفي وزجهم بالقوة للطلاب في حربهم العبثية.
وأكد نائب الرئيس أن التعليم يعتبر الركيزة الأساسية لنهوض المجتمعات والوسيلة الرئيسية لإفشال مخططات ومشاريع جماعات العنف والإرهاب.
من جانبه استعرض الوزير سير العملية التعليمية وجهود تفعيل مكاتب الوزارة في المحافظات وسبل حماية الجيل اليمني من استغلال جماعة الحوثي للتعليم كما جاء في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".