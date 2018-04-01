أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

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قائمة أسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 2/ أبريل /2018
الدولار:486 ريال
الريال السعودي: 129 ريال
الدرهم الإماراتي: 130.3 ريال
الريال العماني: 1050 ريال
الريال القطري: 105 ريال
الجنيه المصري: 20 ريال
اليورو: 580 ريال
دينار أردني:570 ريال
دينار كويتي:1100 ريال
جنيه استرليني:540 ريال
ليرة تركي:80 ريال