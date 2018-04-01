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أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 155

قائمة أسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 2/ أبريل /2018

الدولار:486 ريال

 الريال السعودي: 129 ريال

 الدرهم الإماراتي: 130.3 ريال

 الريال العماني: 1050 ريال

الريال القطري: 105 ريال

الجنيه المصري: 20 ريال

 اليورو: 580 ريال

 دينار أردني:570 ريال

دينار كويتي:1100 ريال

جنيه استرليني:540 ريال

ليرة تركي:80 ريال

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