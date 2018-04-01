غدا الأربعاء.. انطلاق حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تنطلق مساء غد الأربعاء حملة شعبية في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت هاشتاج: #الحرية_لقحطان #FreeQahtan للمطالبة بالإفراج عن السياسي وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.

وتأتي الحملة بالتزامن مع الذكرى الثالثة على اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على اختطاف قحطان من منزله في الـ4 من أبريل 2018.

ويقود الحملة ناشطون وحقوقيون داخل اليمن وخارجها، مطالبين المجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن قحطان بعد مخاوف من تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بمرض السكري.



